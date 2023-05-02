«الإمارات الطبية»: البوتكس علاج آمن لمرضى الصداع النصفي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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كشف الدكتور سهيل الركن رئيس شعبة طب الأعصاب في جميعة الإمارات الطبية أن العلاج بالبوتكس آمن وفعال بـ 80 % لمرضى الصداع النصفي المتقدم، الذي يتكرر 3 إلى 4 مرات شهرياً، ولا تظهر أعراض المرض إلا بصورة خفيفة جداً لا تؤذي المريض.

وقال لـ«البيان»: إن العلاج بالبوتكس يعطى كل 4 شهور من قبل طبيب الأعصاب وليس طبيب التجميل، ووفق بروتوكولات محددة من قبل الجهات الصحية، ويشترط أن يكون طبيب الأعصاب متدرباً على كيفية وأماكن إعطاء الحقن، حيث أظهرت النتائج أن جميع المرضى، الذين يعالجون بالبوتكس اختفت لديهم أعراض المرض بـ 80 %، وأصبحوا لا يزورون الطبيب إلا مرة واحدة كل 4 أشهر لأخذ حقن البوتكس.

نجاح العلاج

وأشار إلى أن حقن البوتكس تعطى للمريض في 3 في مناطق معينة في الرأس والعنق، مضيفاً: إن هذه التقنية فعالة جداً في علاج الشقيقة المتقدمة من قبل طبيب الأعصاب، ومنذ بدء إعطاء حقن البوتكس أبلغ عدد متزايد من المرضى نجاح العلاج في الحد من الصداع النصفي.

وأوضح الدكتور سهيل الركن أن الصداع النصفي يصيب 15 إلى 17 % من النساء مقارنة بـ 10 إلى 12 % من الرجال، وعادة ما تبدأ أعراض الصداع النصفي بعد عمر الـ 12 سنة إلى الستينيات والسبعينيات من العمر، لافتاً إلى أن هناك أنواعاً من الصداع النصفي، التي تبدأ لدى الأطفال وتكون أعراضها مختلفة كالآلام في البطن أو عدم التوازن، ولكن أغلبية المراجعين للصداع النصفي يراجعون المستشفيات بعد عمر الـ 15 أو 17 سنة، بعد اشتداد الأعراض، مشيراً إلى وجود أنواع للصداع النصفي، منها الألم الشديد إلى المتوسط في الرأس، وأحياناً ألم خلف العين يصاحبه حساسية للضوء والإشعاع والأصوات العالية، وهناك صداع نصفي دائم أو موقت، والدائم غالباً ما يتكرر من 3 أو 4 نوبات شهرياً، والمؤقت قد يأتي مرة إلى مرتين في السنة، وهو مرض عصبي وراثي، يشمل مجموعة من الأعراض العصبية نتيجة خلل وراثي في جين معين، تحدث بسبب اضطراب في الأعصاب والأوعية الدموية والمواد الكيميائية في الدماغ ويسبب هذا النوع من الصداع ألماً نبضياً شديداً، وغالباً ما يكون في جانب واحد من الرأس، وفي حالات قليلة في جانبي الرأس، ويستمر لـ 4 ساعات وأكثر.

تاريخ عائلي

وأضاف أن العوامل التي يعتقد أنها تزيد من احتمالية الإصابة بالشقيقة تشمل التاريخ العائلي، حيث أن 90 % من مصابي الشقيقة يكون لديهم تاريخ عائلي في الإصابة بالشقيقة، حيث إن أغلب المرضى يعانون من الشقيقة في مرحلة المراهقة، وأغلب الناس تصيبهم نوبة الشقيقة لأول مرة بعد سن الـ 40.

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