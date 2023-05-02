ضاحي خلفان يتسلّم رسالة دكتوراه في «حماية المنافسة»

المصدر: دبي - البيان

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تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه لضابط بشرطة دبي، حول «حماية حق المنافسة المشروعة بين شركات النقل الجوي» دراسـة مقارنـة. جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، الذي سلمه نسخة من الرسالة، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً على الاهتمام الكبير التي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لضباطها، وتوجيههم نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة.

وتناولت الدراسة أهمية حماية المنافسة العادلة بين شركات الطيران، ودورها الإيجابي في تنمية وتطوير قطاع النقل الجوي، وحماية المنافسة العادلة في هذا القطاع، والحيلولة دون ارتكاب أية ممارسات تضر بأطراف المنافسة في قطاع النقل الجوي في حال وجودها، وذلك بوضع الضوابط القانونية التي تحول دون دخول هذه التحالفات إلى المنافسة غير العادلة، من أجل الهيمنة على سوق النقل الجوي.

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