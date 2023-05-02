«k9».. قدرات خاصة في اكتشاف الممنوعات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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حققت وحدة الكلاب الجمركية «k9» في جمارك دبي، خلال العام الماضي، ما يقارب من 667 طلب مساندة للمراكز الجمركية، و2 ضبطية مواد مخدرة من حبوب الكبتاجون، بإجمالي وزن 667 كيلو غراماً، وبلغ عدد الساعات التدريبية، التي تمت للموظفين ووحدة الكلاب الجمركية خلال 2022 والربع الأول من العام الحالي 3510 ساعات تدريب، وذلك في إطار تعزيز جمارك دبي جهودها ومسؤوليتها في حماية الوطن وأمنه واستقراره، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التهريب ودخول الممنوعات، من خلال قدرات فرق التفتيش، لتكون قادرة على اكتشاف المواد المهربة مهما تقدمت أساليب التمويه والتضليل، التي يتبعها المهربون.

كفاءة عالية

وتمتلك دائرة جمارك دبي مجموعة من الكلاب الجمركية «k9» المدربة بكفاءة عالية، للتعرف على الممنوعات في الشحنات التجارية، ليتمكن المفتشون الجمركيون من ضبطها ومنعها من الدخول إلى الدولة، عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، حيث تعد وحدة الكلاب الجمركية «k9» في جمارك دبي من الوحدات المكملة لأحدث أجهزة التفتيش الجمركية، لما تقوم به من دور كبير في عمليات ضبط الممنوعات، وتشمل الوحدة 18 كلباً مدرباً، وجار العمل على تلبية احتياجات الدائرة، للوصول إلى 40 كلباً جمركياً، حيث يشرف على الوحدة مجموعة من المدربين المتخصصين، الذين يتمتعون بالشجاعة والذكاء والصبر والقدرة على التعامل مع الكلاب بألفة.

وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني بجمارك دبي: إن وحدة الكلاب الجمركية جزء من منظومة التطوير في الأنظمة والإجراءات والوحدات الإدارية، التي أدخلتها الدائرة للارتقاء بمهامها في حماية المجتمع من دخول المواد الممنوعة، إذ تسعى جمارك دبي إلى دعم عمليات التفتيش في جميع المراكز الجمركية، من خلال التدريب المستمر ودعم المهارات التفتيشية لوحدة الكلاب الجمركية، وهنا يكمن دور إدارة الدعم الفني في الإشراف على تجهيز تلك المراكز بكل الأجهزة والمعدات المتطورة للمعاينة والتفتيش، حيث يقوم موظفو الإدارة، بالتعاون مع جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة لتطوير وابتكار أحدث الأجهزة والتطبيقات الذكية، من أجل الوصول إلى أفضل الخدمات.

وأكد السويدي أن مبنى الورسان الجديد تم تصميمه، ليسهم في دعم وتطوير آليات العمل الجمركي، الذي يأتي خطوة مهمة لاستيعاب أعداد الكلاب الجمركية، ضمن مبنى شامل ومتكامل، حيث التدريبات للوحدة، بالإضافة إلى جاهزية جميع الأقسام، التي تندرج تحت الإدارة، لا سيما ما يختص بآلية عمل وحدة الكلاب الجمركية، حيث كان من الأهداف الرئيسية هو دعم بيئة عمل صحية للكلاب وتدريبها على أحدث الوسائل التفتيشية.

ولفت مدير إدارة الدعم الفني إلى تبني الدائرة أحدث الممارسات العالمية في تدريب الكلاب الجمركية، ويقوم فريق الوحدات الجمركية بالاطلاع والمتابعة اليومية للابتكارات والممارسات العالمية المستحدثة لعمل مقارنات معيارية، وتحديث آلية العمل بشكل دائم، بما يتناسب مع طبيعة العمل لمواكبة التغيرات اليومية، للوصول لأفضل الممارسات.

وأشار ماجد عبد الواحد الزرعوني مدير الوحدات الخاصة بإدارة الدعم الفني في جمارك دبي إلى عملية التأهيل والتدريب للكلاب الجمركية ودور البرامج التدريبية في تطوير مهاراتها، من خلال معرفة ما تحتاج إليه لمواجهة التحديات التي يشهدها ميدان التفتيش الجمركي، ويتم ذلك من خلال إجراء فحوص للكلب الجمركي، لمعرفة ما يمتلكه من مهارات للبدء بعملية التدريب والتحفيز والتعرف على المواد الممنوعة والمحظورة، من خلال عرضها عليه خلال عملية التدريب، للتعرف عليها، كما يدخل الكلب الجمركي في برنامج رفع لياقة بدنية وبرنامج إطاعة للأوامر، ليكون مساعداً جديراً بالثقة في التوجيه وإنجاز الأعمال المطلوبة منه في جميع الأحوال والأوقات.

تأسيس

تم تأسيس وحدة الكلاب الجمركية عام 2007، وإلحاقها بإدارة الدعم الفني لتخصصات البحث عن المواد «المخدرات - المتفجرات»، وفي بداية العام المنصرم تم إنشاء مبنى متكامل للإدارة بمرافق ذات معايير عالمية، وتم وضع خطة عمل تطويرية للوحدة، لتتوافق مع الهدف السامي لجمارك دبي وتلبية خدمات الشركاء الاستراتيجيين للوصول بوحدة الكلاب الجمركية للتصنيف العالمي.

وتم إلحاق المبنى بميادين التدريب الداخلية والخارجية، والتي صممت بمعايير عالمية لمحاكاة السيناريوهات المحتملة للتفتيش داخل المراكز الجمركية المختلفة، حيث تنوعت أماكن تدريب الكلاب الجمركية في ميادين مختلفة منها «ميدان عشبي - ميدان داخلي مخصص لتدريب كلاب الكشف عن المتفجرات – ميدان رملي مخصص لتدريب الكلاب على تفتيش الحاويات»، هذا بالإضافة إلى معدات وأدوات تدريبية جديدة، ولأن الجانب الصحي للكلاب أمر مهم فتم تخصيص عيادة بيطرية لمتابعة الحالة الصحية لها، بالإضافة إلى ملحق خاص يتوافر به حظائر لعزل الكلاب المصابة، مع وجود غرف مخصصة لحفظ المواد الخطرة.

عروض حية

وتشارك إدارة الدعم الفني بكل أقسامها لا سيما وحدة الكلاب الجمركية في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، منها حضور مؤتمر القمة الشرطية 2023، والذي خصص اليوم الثالث منه لمشاركة جميع القطاعات المتعلقة بالكلاب البوليسية والجمركية على مستوى العالم، لعرض أهم التجارب الناجحة في هذا التخصص المهم، وكذلك حضور المعرض المصاحب له، وبمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية بيع وإنتاج الكلاب البوليسية والجمركية، وكذلك الأدوات المستخدمة في التدريب والتأهيل لها.

وشاركت وحدة الكلاب الجمركية في فعالية البيئة والصحة والسلامة لجامعة زايد، بحضور أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، لإبراز دور جمارك دبي في حماية مجتمع دولة الإمارات، حيث شملت المشاركة عبر منصة جمارك دبي في جامعة زايد: شرح المهام المنوطة بجمارك دبي والخدمات المقدمة للجمهور، حيث شملت المشاركة كذلك عروض حية للكلاب الجمركية، والتي نالت استحسان الكادر التدريسي وطالبات الجامعة.

59 حظيرة

يحتوي المبنى الجديد لوحدة الكلاب الجمركية على 59 حظيرة، منها 5 للفحص الطبي لاستيعاب تطلعات إدارة الدعم الفني في التوسع لتغطية طلبات المساندة لكل المراكز الجمركية الساحلية والبرية والجوية. وتضم الوحدة حالياً أنواعاً مختلفة من الكلاب التي تعدّ من أشهر الأنواع عالمياً، وتتميز بصفات مختلفة ومتنوعة، لما تؤديه من مهام خاصة، تفوق في قدراتها الإمكانات البشرية، ويتم دائماً اختيار الكلب المناسب للمهمة المحددة له، ومنها «german shepherd،MALINOIS، LABRADOR، COCKER SPANIEL».

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