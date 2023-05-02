محمد الشرقي يشكل لجنة مشاركة الفجيرة في الاستعداد لاستضافة COP28

المصدر: (الفجيرة - وام)

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أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، القرار رقم (12) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة محلية للمساهمة في إعداد وتنفيذ خطة استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28» خلال نوفمبر المقبل.

وحدد القرار أهداف اللجنة بالمشاركة في إعداد خطة استضافة الدولة في المؤتمر والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومتابعة مستجدات العمل والنتائج بهذا الصدد.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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