سلطان القاسمي: الشارقة تنفرد عالمياً بـ«مشروع الأبقار»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن أحدث المشروعات الغذائية الجديدة التي تنفرد بها إمارة الشارقة، وهو «مشروع الأبقار»، الذي يضم أبقاراً مستنبطة لم يسبق توزيعها من قبل على أي بلد في العالم، وستستوردها الشارقة من موطنها الأصلي، لتستخلص منها أجود أنواع الألبان الغنية ببروتين A1 وA2، والمملوءة بالفوائد الصحية، إذ سيصل اللبن للمستهلك بصورته الأصلية ومن دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته الغذائية على أن يتم الانتهاء من المشروع بعد عام واحد.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية من صاحب السمو حاكم الشارقة لبرنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، وقال سموه: تم التنسيق مع دائرة الزراعة لتضم تحت إشرافها مزارعي القمح، وتقدم لهم التوجيهات والإرشادات القيّمة، وتمدهم بـ«التقاوي»، وتتابع التغذية بالأسمدة الطبيعية غير الكيماوية، وكذلك تحصد لهم المحصول.

مشروع الأبقار

وتحدث سموه عن مشروع الأبقار ومواصفاتها وطريقة جلبها للشارقة قائلاً: كما تفردنا بحمد الله بمشروع القمح، ننفرد اليوم بمشروع الأبقار، إذ إن أبقار هذا المشروع مستنبطة (خاصة)، ولم يتم توزيعها على أي بلد على مستوى العالم، وستخرج من موطنها المرة الأولى لتصل إلى الشارقة، وهذا النوع من الأبقار جديد وغير متوافر بكثرة، فنحن نبحث عنها ونجمعها من المزارعين لنتمكن من جلب 1000 بقرة، علماً بأن هذا النوع من الأبقار موجود في بلد واحد فقط؛ ونحن نتعاون معه، وستكون هذه الأبقار في الشارقة بعد عام واحد بإن الله».

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه عن مواصفات وفوائد اللبن التي ستنتجه الأبقار قائلاً «تتميز هذه الأبقار عن غيرها بغناها ببروتين A1 وبروتين A2 المطلوبين في اللبن، ولحليب هذا النوع من الأبقار 18 صفة متفردة غير موجودة في الأنواع الأخرى، وهي: سهولة الهضم، ويخفض مستوى الكوليسترول في الجسم، ويساعد على إنقاص الوزن، وأفضل في العناية بالبشرة، ويحتوي على المزيد من الكالسيوم، وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ويقوي جهاز المناعة، ويقلل من أخطار الإصابة بمرض السكري، ويساعد على الحفاظ على كتلة العظام، ويحسن المزاج ونوع النوم، ويعزز مستويات الطاقة، ويقلل من الالتهابات، ويحمي من أمراض القلب، ويحسن البصر، كما أنه خالٍ من الهرمونات والمضادات الحيوية، إضافة إلى أنه أفضل طعم لبن».

واستطرد سموه «هذا اللبن بإذن الله لن ينقص من خيره شيء، بعكس بعض الألبان التي تؤخذ خيراتها لتصنيع المنتجات، فسنقدم للمستهلك اللبن مثلما حُلِبَ من البقرة ومن دون تدخل فيه أو إنقاص من مكوناته، لدرجة أنه بإمكان المستهلك أن يصنع الزبدة من هذا اللبن، وكأنه حصل على هذا اللبن من البقرة مباشرة. وهذه المشروعات المتميزة هدفها ليس تجارياً، وإنما هدفها الحرص على صحة الإنسان، ولدينا الكثير من المشروعات التي تخدم هذا الهدف، وبإذن الله ستصبح المنطقة الوسطى نموذجية».

شارقة العِلم

وتناول سموه في حديثه عن العِلم في إمارة الشارقة متحدثاً: العلم في إمارة الشارقة يأتي للإنسان حيثما كان، ويصل إليه بالوسائل والمباني الجميلة المهيأة لتحببه في الدراسة، ولا ننتظر حتى يأتي الإنسان للعلم، فأنجزنا بحمد الله جميع المرافق في جامعة كلباء، ليتم افتتاحها بإذن الله بداية العام المقبل، وستضم الجامعة علم التشريح وعلم الرياضة، وتم تجهيز الجامعة لتقدم أعلى مستوى تعليمي وتربوي، حيث تضم نخبة متميزة من المدربين والرياضيين، وبها فصول تدريس نظري وأخرى للتدريب العملي، كما تضم الجامعة مجموعة من المطاعم المكيفة يمكن الدخول إليها من داخل الجامعة أو من الخارج، وتضم كذلك مركزاً رياضياً في جبل ديم، وتتسع الجامعة لاستقبال أعداد غير محدودة من الطلاب والطالبات، كما أننا بحمد الله توصلنا إلى اتفاق في شأن كلية التربية الصحية، وذلك بعد إجراء مقابلات مع 4 جامعات.

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: وسنوقّع غداً بإذن الله لجامعة الذيد اتفاقيتين مع جامعتين بريطانيتين، إحداهما لكلية الزراعة، والأخرى لكلية العلوم البيطرية، كما لدينا مركز البذور في مدينة الذيد التابع لمركز علوم الصحراء، وهو مركز بحثي خارج جامعة الذيد، وسيتم افتتاح جامعة الذيد بعد افتتاح جامعة كلباء بعام واحد بإذن الله. وبالنسبة لجامعة خورفكان؛ فنعمل على إضافة مشروع كبير تابع لها، وهو مركز للبحوث، ووقعنا مع المقاول لبناء المشروع، وسيضم هذا المركز مسكناً للباحثين القادمين من شتى أنحاء العالم.

قرار

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بصفته رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، القرار رقم (1) لسنة 2023م في شأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

وبحسب القرار يُشكّل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة وعضوية كل من:

الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس صلاح بطي عبيد المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، والدكتور منصور محمد بن نصار، عضو المجلس التنفيذي المستشار القانوني رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور سيف خميس أحمد عبدالله النقبي، قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبدالله حمد بن ناصر العويس، نائب الرئيس التنفيذي رئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي، عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، وعائشة محمد بو خاطر الشامسي، مديرة إدارة القبول بجامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان، والأستاذ الدكتور جنز اوفا شرويدر غيش، نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية التابعة للمنظمة البحرية الدولية IMO في السويد، والأستاذ الدكتور سيامانتك بهاتا شاريا، نائب رئيس جامعة سولنت للشؤون الأكاديمية في المملكة المتحدة.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وقابلة للتجديد مدة أو مدداً مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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