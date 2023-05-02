أحمد بن سعيد: دبي مركز عالمي للفعاليات

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأحداث والفعاليات، موضحاً أن سوق السفر العربي عنصر حيوي في دعم السياحة العالمية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس، «افتتح سوق السفر العربي 2023 أبوابه اليوم بمناسبة النسخة الثلاثين من أكبر معرض سياحي في المنطقة، تعد دبي مركزاً عالمياً للأحداث، وسوق السفر العربي عنصر حيوي في دعم السياحة العالمية وعرض أحدث اتجاهات السفر، حيث يجمع المتخصصين في الصناعة ضمن منصة مفتوحة من شأنها رسم مستقبل السفر».

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