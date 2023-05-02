أحمد بن محمد: دور محوري لدبي في دفع الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيـخ محمــــد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت مركزاً رئيساً للاستثمار، ونقطة انطلاق للأنشطة الاقتصادية كافة التي تؤسسها وتطلقها الشركات الإقليمية والعالمية، منوهاً بحرص دبي على القيام بدور محوري في دفع الاقتصاد العالمي قدماً بمختلف قطاعاته، ومن ذلك قطاع السياحة الذي حققت فيه تفوقاً نوعياً على مدار عقود من العمل الجاد أثمر بنية تحتية قوية وقطاعاً خدمياً أعاد تعريف مفاهيم الضيافة بمستويات رفيعة من الجودة، شارك في تحقيقها القطاع الخاص الذي يشكل شريكاً رئيساً لدبي في مختلف مشروعاتها وخططها التنموية.

افتتاح

جاء ذلك في افتتاح سموه أمس فعاليات النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه دبي حتى الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، وتشهد الدورة الحالية من المعرض، المقام تحت شعار «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، زيادة لافتة في عدد الجهات المشاركة بنسبة 27 ٪ على نسخة العام الماضي، في حين من المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 34 ألف زائر .

ورحّب سمو النائب الثاني لحاكم دبي بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في الحدث الأول على مستوى المنطقة في السفر والسياحة والضيافة، مؤكداً سموه أن الزيادة المضطردة في عدد المشاركات والزوار تعكس ثقة العالم بدبي، وتنامي دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر العالمية انطلاقاً من مكانتها الرائدة في خريطة السياحة العالمية.

ونوه سموه بما يشهده اقتصاد دبي من معدلات نمو قوية وضمن مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع السياحة والسفر ما يُعّد دليلاً على المضي قدماً بخطى ثابتة لتكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحسب أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقـها صـاحــب السـمـو الشيـخ محـمـد بـن راشـد آل مكتوم، خريطةَ طريق لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارة على مدار السنوات العشر المقبلة.

وفي تغريدة على «تويتر»، قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باتت دبي مركزاً رئيساً للاستثمار، ونقطة انطلاق لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تؤسسها وتطلقها الشركات الإقليمية والعالمية»، منوهاً سموه بحرص دبي على القيام بدور محوري في دفع الاقتصاد العالمي قدماً بمختلف قطاعاته.

وأضاف سموه: « استقطب الحدث أكثر من 2000 عارض من 150 دولة... أرقام تعكس مكانة دبي العالمية الرائدة في قيادة قطاع السياحة العالمي، ووجهة لأهم الفعاليات والمعارض المتخصصة، وأهلاً بكل المشاركين».

وتوقف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في جولته في سوق السفر العربي عند عدد من أجنحة الجهات العارضة، حيث استمع سموه إلى شرح عن أبرز ما يميز هذه الدورة وما توفره كونها منصة مثالية يمكن للمشاركين عبرها تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكان تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية.

مشاركات

وتفقَّد سموه في الجولة التي رافقه فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، والفريق محمد أحمد المريّ، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عدداً من أجنحة الدول الأجنبية والعربية إلى جانب الشركات العالمية المشاركة والتي شملت الجناح الإيطالي الذي تنظمه الوكالة الإيطالية للسياحة ويشهد مشاركة 6 شركات سياحية لبحث فرص التعاون مع نظيراتها في المنطقة.

كما توقف سموه عند الجناح السعودي، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية في الحدث بعدد من الشركات السياحية ومن بينها شركة «كروز السعودية» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

كما شملت الجولة زيارة الجناح المغربي، حيث تعرف سموه من القائمين على الجناح على الأنشطة السياحية التي تقدمها الجهات الحكومة والخاصة للترويج للسياحة في المملكة المغربية، كما شملت جولة سموه زيارة منصة «هيلتون» التي تم تصميمها وفق أعلى معايير الاستدامة تماشياً مع شعار الدورة الحالية من المعرض للتقليل من البصمة البيئية.

إلى ذلك، زار سموه عدداً من أجنحة الدوائر المحلية وشملت: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنصة حتا، وشركة «فلاي دبي»، وجناح إمارة أبوظبي المشارك في المعرض، إضافة إلى منصة طيران الاتحاد، وجناح إمارة الشارقة، ومجموعة جميرا، وطيران الإمارات، وشرطة دبي، حيث تعرف سموه إلى المقومات والمبادرات والعروض التي تقدمها مختلف الوجهات والشركات المشاركة.

جلسات

وتضمن اليوم الأول من الحدث انعقاد عدد من الجلسات النقاشية التي تقام في المسرح العالمي لسوق السفر العربي، ومسرح ترافيل تك ومركز الاستدامة، ومن بينها: جلسة نقاش وزارية بعنوان «كيف ينبغي أن يتصدى قطاع السفر لأزمة المناخ؟»، وأخرى بعنوان «التكنولوجيا: عامل تمكين السفر المستدام»، وجلسة «الاستدامة في صناعة السفر»، وجلسة «تعزيز تجربة العملاء عبر الذكاء الاصطناعي» كما تناول تحالف الضيافة المستدامة وأهمية حماية المواقع وسبل العيش والمجتمعات التي تقع فيها الفنادق كجزء من جلسة بعنوان: تحقيق صافي الضيافة الإيجابية، مقابلة مع الرئيس التنفيذي لتحالف الضيافة المستدامة.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2023 يعقد بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين، دبي للسياحة شريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.



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