6 ملايين و400 ألف درهم قروض للصحفيين حتى 2022

المصدر: دبي - البيان

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عقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، الخميس الماضي اجتماعها في مقر الجمعية في دبي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني من أعضاء الصندوق، وبإشراف وحضور أحمد الشيباني من إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع.

في بداية الاجتماع، رحبت فضيلة المعيني رئيسة مجلس إدارة الصندوق، بالأعضاء الحاضرين، مقدمة لهم الشكر والتقدير على جهودهم في دعم أنشطة وبرامج الصندوق في الفترة الماضية، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.

واستعرضت كلثم المندوس، أمينة السر العامة، جدول أعمال الاجتماع للجمعية العمومية، والذي تضمن اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقريرين الإداري والمالي عن سنة 2022 وخطة عمل المجلس والميزانية التقديرية للعام الحالي، كما تم اختيار مدقق الحسابات عن العام الحالي من بين العروض المقدمة.

وقالت كلثم المندوس، إن مجلس إدارة الصندوق في دورته الماضية التي بدأت في 19 مارس 2019 وحتى نهاية سنة 2022، منح 177 عضواً قروضاً بمجمل مبلغ 6,441,000 درهم، منهم 79 من الأعضاء العاملين بمجمل مبلغ 3,940,000 درهم، و98 من الأعضاء المنتسبين بمجمل مبلغ 2,479,000 درهم، كما اعتمد الصندوق صرف إعانات وفاة لأسر 3 أعضاء بمبلغ 225 ألف درهم وإعانة علاج بمبلغ 30 ألف درهم.

وأضاف ياسين سالم، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن المجلس يجتمع شهرياً لصرف القروض للأعضاء بعد الاطلاع على طلبات القروض المقدمة والمستوفية للشروط، في حين تم إغلاق جميع طلبات القروض مع نهاية سنة 2022.

وناقشت الجمعية العمومية عدة اقتراحات ومنها زيادة بند الرعاية الصحية والتعليم لأعضاء الصندوق، وتشكيل لجنة لتحصيل دعم للصندوق، والعمل على توفير بطاقات الحسوم للأعضاء، وعمل شراكات مع شركات الطيران للحصول على حسوم على تذاكر الطيران، وزيارة الهيئات الصحية وشركات التأمين لعمل حسم على التأمين الصحي للأعضاء، وزيادة أنشطة الصندوق لتتضمن رحلات عمرة وأنشطة ترفيهية، والبحث عن وسائل وأفكار جديدة لزيادة موارد الصندوق في الفترة المقبلة.

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