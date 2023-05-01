"طرق دبي" تحتفل بيوم العمال العالمي

المصدر: البيان

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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بـ"يوم العمال العالمي"، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في تنفيذ مشاريع الهيئة المتنوعة، بما يتوافق مع القيم المؤسسية للهيئة التي تحث على تعزيز ثقافة الدعم والاحترام بين جميع الموظفين.

رحلة ترفيهية

ونظمت الهيئة بهذه المناسبة رحلة ترفيهية لـ150 عاملًا إلى القرية العالمية، وقامت بتوزيع بطاقات نول عليهم. وقد أعرب العمال عن سعادتهم بالرحلة والجهود التي تقوم بها الهيئة لضمان راحتهم وتحقيق إسعادهم.

ومن خلال هذا الاحتفال، تعزز هيئة الطرق والمواصلات التزامها بتقوية العلاقات بين الموظفين وزيادة الإنتاجية من خلال تنظيم الأنشطة الترفيهية. وكذلك تحسين بيئة العمل وتشجيع العمال على تقديم أفضل ما لديهم. ويتضمن ذلك توفير تدريب متخصص وبرامج تطوير مهنية لتعزيز مهارات العمال وتأهيلهم لمواجهة التحديات الوظيفية.

تكريم العمال

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الاحتفال بيوم العمال العالمي وتنظيم فعاليات ترفيهية لتعزيز بيئة عمل سعيدة وتحفيز العمال على تأدية مهامهم. إذ تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برعاية العمال، حيث تمكنت في عام 2022 من تدريب 6270 من موظفيها ومقاوليها في برنامج "رخصة السلامة الذكية"، الذي يهدف إلى تمكين الموظفين من فهم معايير العمل وتطبيق ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، إضافةً إلى تعزيز روح العمل الجماعي والاهتمام بالصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

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