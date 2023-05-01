4 أيام من الاحتفالات في حديقة الصجعة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أقامت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة مجموعة منوعة من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، في حديقة الصجعة العمالية على مدار أربعة أيام من 28 أبريل حتى الأول من مايو 2023، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة. وشهد الاحتفالات سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل وكبار مسؤولي الهيئة وعدد كبير من ممثلي الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

وهنأ سالم القصير في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة العمال وجهات العمل، متمنياً لهم الازدهار والصحة والسلامة. وقال: يأتي احتفالنا بيوم العمال تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل.

احتفال نادر بالمنطقة

وأشار إلى أن قيام هيئة تطوير العمل بتنظيم الاحتفال بيوم العمال، يعكس الاهتمام بالعمال ضمن المسؤولية المجتمعية للهيئة تجاههم وحرصها على ترسيخ قيم الإخاء والمحبة الإنسانية بين جميع فئات المجتمع.

وأضاف، يأتي هذا الاحتفال تنفيذاً لأهداف الهيئة والمتمثلة بتطوير معايير العمل وآليات تنفيذها لضمان بيئة عمل متميزة وجذابة للعمال وأصحاب العمل، ونحرص في الهيئة على أن تسهم مثل هذه الفعاليات في تمكين العمال من زيادة تعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل مما يكفل حقوقهم ويرعى مصالح أصحاب العمل، كما نسعى من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي يحضرها آلاف العمال، إلى تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم.

وشمل الاحتفال قيام العمال من مختلف الجنسيات بتنفيذ سلسلة بشرية من آلاف العمال من مختلف الجنسيات، حيث تشابكوا معاً لتأكيد البعد الإنساني والمساواة والإخاء بين جميع الجنسيات، فتشابكت الأيدي وتشكلت هذه السلسلة البشرية الضخمة لتحمل رسائل الأخوة والمساواة.

ورش عمل

وشمل الاحتفال إقامة ورش عمل تفاعلية ومحاضرات توعوية للعمال بمواضيع مختلفة تتعلق بالصحة والسلامة، بالتعاون مع الهيئات المعنية وتولى تقديمها مجموعة من الخبراء الناطقين بلغات عدة. ويأتي ذلك بهدف تطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم والإجراءات القانونية اللازم لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وتقديم المشورة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه.

فحوصات

وتضمنت الفعاليات أيضاً تقديم فحوصات وخدمات طبية مجانية للعمال، حيث شهدت تقديم مجموعة متنوعة من الفحوصات الطبية، وفحوصات الأسنان. وجاءت مشاركة عيادة أسنان متنقلة من مستشفى طب الأسنان بجامعة بالشارقة في فعاليات يوم العمال عبر تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم من باب المسؤولية المجتمعية تجاه العمال. وقد تم فحص العشرات من العمال الذين شاركوا في الفعاليات وتواجدوا في مكان انعقادها.

عروض

وشمل المهرجان الفعاليات الترفيهية والبرامج الموسيقية، حيث تم تقديم مجموعة عروض فنية وفلكلورية تولى تقديمها فرق شعبية من الهند، وباكستان، وبنغلاديش والبشتو. وهدفت الهيئة من هذه الفعاليات إلى منح العمال شعوراً بأننا قريبون جداً منهم، وأننا نتحدث لغتهم نفسها، الأمر الذي يشعرهم بالفخر ويرفع من مستوى الثقة بأنفسهم، ويمنحهم شعوراً بأنهم يعيشون في بلد ينعم بالأمن والأمان، ولا يفرق بين أفراد المجتمع. وشمل الاحتفال كذلك جلسات يوغا وعروضاً لفنون الدفاع عن النفس.

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