«النقل المتكامل» بأبوظبي يفوز بـجائزتي الأعمال العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بـجائزتين عالميتين ضمن جوائز التميز في الأعمال العالمية 2023، التي تُعد واحدة من أكثر الجوائز شهرة في العالم، وتسلط الضوء على جهود التميز في الأعمال بمختلف القطاعات، وتتنافس عليها كبرى المؤسسات العالمية.

«لسلامتك»

وتُوج المركز بالجائزتين عن فئتي «حملة مواقع التواصل الاجتماعي المتميزة» - إدارة الشؤون الإعلامية، و«فريق المالية المتميز» - فريق إدارة المالية في مركز النقل المتكامل.

وحصل المركز على جائزة «حملة مواقع التواصل الاجتماعي المتميزة» بعد أن نفذ حملة بعنوان «لسلامتك» لرفع وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» بأهمية القيادة الآمنة وضرورة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة وتعليمات اللوحات الإرشادية واتباع اشتراطات اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية لتحقيق الاستخدام الآمن لتلك الدراجات، والالتزام بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وبالإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها القيادة، وتجنب السلوكيات غير القانونية أثناء استخدام الدراجات حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

كما نفذ المركز في إطار الحملة مبادرات توعوية ميدانية شارك فيها كبار المسؤولين في المركز وشملت توزيع هدايا عبارة عن أدوات السلامة لمستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» وذلك تحفيزاً لهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تعزز سلامتهم ووقايتهم من المخاطر.

وقالت دلال إبراهيم الرئيسي، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية في مركز النقل المتكامل، «إن الفوز بهذه الجائزة يأتي انطلاقاً من الجهود المتواصلة لمركز النقل المتكامل وبدعم من الإدارة العليا لتعزيز ثقافة التميز، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في مختلف القطاعات والإدارات بالمركز. لقد نفذنا هذه الحملة وفقاً لاستراتيجية رقمية مدروسة وأهداف محددة ورسائل توعوية واضحة وبعدة لغات للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي، حيث كانت حملة مكثفة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والوسائط الرقمية التي يتواجد عليها الجمهور المستهدف، بالإضافة إلى التسويق عبر المؤثرين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين، الأمر الذي جعل الحملة أكثر فاعلية وتأثيراً ومكننا من تحقيق النسبة الأعلى من الأهداف الموضوعة».

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