الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً غائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ليلاً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:43، والمد الثاني عند الساعة 00:08، والجزر الأول عند الساعة 17:11، والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

وبحر عمان متوسط الموج، يضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:51، والمد الثاني عند الساعة 19:50، والجزر الأول عند الساعة 13:44، والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 21 80 25

دبي 34 22 80 30

الشارقة 33 20 90 25

عجمان 30 22 90 30

أم القيوين 32 22 95 30

رأس الخيمة 34 20 90 15

الفجيرة 37 25 50 15

العـين 36 20 75 10

ليوا 35 23 90 15

الرويس 34 22 75 20

السلع 33 21 70 20

دلـمـا 28 22 85 35

طنب الكبرى 34 25 85 40

طنب الصغرى 34 25 85 40

أبو موسى 35 26 85 35.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز