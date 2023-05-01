"أبوظبي العمالية" تسلم 14 ألف عامل مستحقات مالية بقيمة 317 مليون درهم العام الماضي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشفت محكمة أبوظبي العمالية، أنها انتهت العام الماضي 2022 من إجراءات تسوية وتسليم مستحقات عمالية لنحو 14 ألفاً و777 عامل، بقيمة تقدر بنحو 317 مليون درهم، منها 125 مليون درهم تم تسليمها إلى 8560 عاملاً في القضايا التنفيذية الفردية، و192 مليون درهم، تم تسليمها إلى 6217 عاملاً في القضايا الجماعية.

وأكد المستشار عبدالله فراس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، اليوم (الاثنين) أن دائرة القضاء أبوظبي، وفي إطار جهودها الإنسانية ومراعاة حقوق العمال، أصدرت قراراً نصَّ على تأجيل الرسوم القضائية في ملفات التنفيذ العمالية على أن يتم تحصيلها بعد تسليم العمال المنفذ لهم كافة مستحقاتهم المالية.

وبين أن القرار استثنى القضايا العمالية التي يقل إجمالي المطالبات المالية فيها عن مليون درهم، مضيفاً أن "المحاكم كانت في السابق، تعمل على استيفاء، الرسوم القضائية، قبل سداد حقوق العمال، وبالتالي فإن العامل لا يستطيع الحصول على مستحقاته المالية، ما لم يتم تسديد الرسوم القضائية، وبعد عرض الأمر على المعنيين في دائرة القضاء أبوظبي، تم إصدار القرار بتأجيل هذه الرسوم، حيث إنه يتم حالياً سداد مستحقات العامل، ومن ثم السير في إجراءات تحصيل الرسوم القضائية.

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