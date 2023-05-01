74 % من مدارس دبي "الخاصة" ذات مستوى "عالٍ" أو "عالٍ جداً"

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على موقعها الإلكتروني تقارير موجزة يستفيد منها أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بدبي، صُممت خصيصاً لهم لرصد جودة التعليم في مدارس أبنائهم، وأرسلت عبر رسائل نصية لكل ولي أمر شرحاً مبسطاً لتقييم جوانب عمل المدرسة ودلالة كل تقييم منها، ما يتيح له الاطلاع بشكل دقيق على أبرز جوانب أداء مدرسة أبنائه ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها لهم، ونقاط القوة التي تتميز بها المدرسة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير فيها.

وكشفت نتائج الرقابة المدرسية العام الدراسي الجاري عن أن 74% من المدارس الخاصة بدبي تقدم خدمات وأنشطة جودة الحياة بمستوى "عالٍ" أو "عالٍ جداً"، حيث حصلت 47 مدرسة على تقييم عال جداً، و100 مدرسة على تقييم عال، و50 مدرسة حصلت على تقييم متوسط، ومدرستان فقط حصلتا على تقييم ضعيف وذلك في جودة الحياة.

ومن جهته، قال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "حرصنا على أن تقدم التقارير الموجزة إضافة نوعية مهمة لكل ولي أمر في دبي بما توفره من معلومات دقيقة ومبسطة حول أبرز جوانب العملية التعليمة في مدرسة أبنائه، ما يؤهلها أن تكون مرجعاً موثوقاً يمكن لولي الأمر الرجوع إليه عند اختيار مدرسة مناسبة لأبنائه".

وأضاف: "ركزنا خلال العام الحالي على تقييم خدمات وأنشطة جودة الحياة، ولا شك في أن تحقيق ما يقارب ثلاثة أرباع هذه المدارس لمستوى "عالٍ" أو أفضل يشير إلى الأهمية التي توليها مدراسنا لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة طلبتنا ويمكنهم من تحقيق مستقبل مزدهر".

وأعرب عن تطلعات الهيئة لتعزيز دور أولياء الأمور في دعم جودة الحياة المدرسية في إطار علاقات شراكة قوية بين ولي الأمر والمدرسة.

وشهد العام الدراسي الجاري تحديد جوانب رئيسية لتقييم جودة الحياة في المدارس الخاصة وتشمل قيادة ومتابعة جهود تحقيق جودة الحياة وتعزيزها، والتفاعل البناء مع الأطراف المعنية، وتقديم الدعم اللازم لها، وعمليات تمكين جودة الحياة ومخرجاتها، وتهدف هذه الجوانب وعناصر الجودة الموجودة ضمنها إلى توجيه مسيرة تطوير وترسيخ جودة الحياة في كل مدرسة.

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