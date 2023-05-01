أحمد بن محمد: أرقام معرض سوق السفر العربي تعكس مكانة دبي عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، أن معرض سوق السفر العربي في دورته الثلاثين استقطب ما يزيد عن 2000 عارض من 15 دولة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة دبي العالمية الرائدة في قيادة القطاع السياحي العالمي.

وقال سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خلال افتتاح معرض سوق السفر العربي في دورته الثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي.. استقطب الحدث أكثر من 2000 عارض من 150 دولة.. أرقام تعكس مكانة دبي العالمية الرائدة في قيادة قطاع السياحة العالمي ووجهة لأهم الفعاليات والمعارض المتخصصة وأهلاً بكل المشاركين.

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