حمدان بن محمد: دبي تؤكد مكانتها العالمية الرائدة كمقصد للسياحة والزوار من كل مكان

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تؤكد مكانتها العالمية الرائدة كمقصد للسياحة والزوار من كل مكان، وأشار سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى استقبال دبي 4.67 مليون زائر دولي استمتعوا بأفضل التجارب السياحية في العالم.

وقال سموه في التغريدة: "من جديد تؤكد دبي مكانتها العالمية الرائدة كمقصد للسياح والزوار من كل مكان، خلال الربع الأول من 2023 رحبنا بـ 4.67 مليون زائر دولي استمتعوا بأفضل التجارب السياحية في العالم هذه الأرقام والنمو في أعداد الزوار الذي بلغ 17% على أساس سنوي تعكس طموحاتنا ضمن أجندة D33 الاقتصادية في ترسيخ مكانة الإمارة في طليعة الوجهات السياحية العالمية، وأهلاً بالجميع في دبي".

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