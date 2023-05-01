سعيد الطاير: تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة، بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية. ونحرص على تعزيز السعادة والإيجابية، وجودة الحياة والمرونة في بيئة العمل، لتعزيز مقومات النجاح والتنافسية والتميز المستدام، وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية، ورفع مؤشرات السعادة للموظفين.

ونعمل على تسخير كافة الإمكانات والتقنيات والحلول الرقمية لصقل مهارات موظفينا، الذين نعتبرهم العمود الفقري لجميع أعمالنا ونجاحاتنا، والركيزة الأساسية لتعزيز مكانة الهيئة، بوصفها واحدة من أبرز وأفضل المؤسسات الخدماتية في العالم. ولا ندخر جهداً لتحفيز الموظفين، وتلبية احتياجاتهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، إلى جانب تمكينهم من مواكبة التغيرات المتسارعة، والتركيز على استشراف وصنع المستقبل والابتكار والاستدامة، وترسيخ أسس الرفاه الوظيفي.

وقد كانت الهيئة أول مؤسسة حكومية خدماتية في دولة الإمارات، تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتتبنى مبادئه العشرة الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

ونجحت الهيئة في بناء ثقافة في بيئة العمل، قائمة على قنوات التواصل المفتوحة، والتعامل مع كافة الموظفين باحترام وعدالة، ما أسهم في ترسيخ ولائهم الوظيفي. وخلال عام 2022، سجلت الهيئة 98 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، فيما بلغت نسبة سعادة موظفي الهيئة 90 %.

وأضاف معالي الطاير: «يعمل في الهيئة 10,855موظفاً وموظفة من 65 جنسية مختلفة، يقدمون خدمات على مستوى عالمي لأكثر من مليون متعامل في دبي. وأثمرت جهود الهيئة في مجال دعم الموارد البشرية، عن فوزها بشهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2023، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work®، بالشراكة مع مجلة «فورتشن». وتبوأت الهيئة المركز الأول بين المؤسسات الحكومية على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. كما فازت الهيئة عام 2022، بجائزة «الاستثمار في الموارد البشرية»- الفئة البلاتينية، وهي أعلى فئة ضمن الجائزة».

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