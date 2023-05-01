نهيان بن مبارك: نعتز بدور عمال الإمارات في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - وام- سعيد الوشاحي، جميلة إسماعيل

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انطلقت أمس فعاليات الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع، وقطاعات عريضة من عمال الإمارات، والقرى العمالية المنتشرة بالدولة، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص بالدولة.

كما شارك بالاحتفال طلاب الجامعات والمدارس الإماراتية، بعروض فنية وموسيقية مهداة إلى عمال الإمارات، وتحمل رسالة التسامح والتعايش وقبول الآخر، إلى كافة فئات المجتمع، بما فيهم فئات العمال، كما حرصت وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالمواهب الفنية والرياضية والإبداعية لدى عمال الإمارات، وتكريم المتميزين منهم، تقديراً لدورهم الإيجابي في عجلة الاقتصاد الإماراتي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يعمل دائماً على تحقيق الرؤية الحكيمة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فالقيادة المستنيرة لصاحب السمو رئيس الدولة، تؤمن تماماً بأهمية التنوع في ازدهار الإمارات والمجتمع العالمي، ويتأكد ذلك جلياً في تقدير سموه لكافة المساهمات التي قدمها الجميع من مختلف الجنسيات الموهوبين والمجتهدين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشمل الاحتفال عرضاً فنياً قدمته مدرسة أبوظبي الهندية، تحت عنوان «عائلة واحدة»، كما شارك طلاب جامعة نيويورك أبوظبي بعرض إبداعي، يحمل عنوان «سلوك التعايش»، أما القرية العمالية بالسعديات، فقدمت عرضاً غنائياً بعنوان «بالتعايش يزدهر المستقبل»، وقدمت وزارة التسامح عرضاً بعنوان «كورال أصوات التسامح»، بعدها كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، العمال المتميزين رياضياً وفنياً وإبداعياً، كما شمل الاحتفال عروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز لعمال الإمارات.

وشارك بالاحتفال الذي استمر 3 ساعات، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد من كبار الشخصيات الإماراتية، والمفكرين، ومجتمع رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالدولة.

وقال معاليه - في كلمته التي وجهها إلى عمال الإمارات وكافة الحضور - يشرفني ويسعدني أن أكون معكم للاحتفال باليوم العالمي للعمال، في الواقع، إن احتفالنا اليوم هو احتفال بدولة الإمارات العربية المتحدة نفسها، فهي الدولة التي تقدر جميع المساهمات في تنميتها وتقدمها، ومن خلال رعاية هذا الاحتفال، تؤكد وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية، وغيرها من شركاء الوزارة في المجتمع، على قيمنا العميقة المتمثلة في احترام وفهم العديد من الثقافات والخلفيات المختلفة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في بلدنا.

وأضاف معاليه: إننا نفخر بإقامة احتفالنا اليوم تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا»، حيث كان الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من وحد إماراتنا في عام 1971، وهو الذي شدد على أن التمسك بقيم التسامح والاعتراف بالآخرين وتقديرهم، هو مفتاح الازدهار السلمي والوحدة، وما تعرفه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من ازدهار وتوحد، هو تراث الشيخ زايد، فدولتنا لا تحترم التنوع فحسب، بل تحتفل به أيضاً.

وأضاف معاليه: كما تعلمون، هذا هو عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنني أشيد بتفانيكم من أجل الرفاه البيئي، فضلاً عن التزامكم بتعزيز قيم المشاركة المدنية والتعاون، وهو ما يتفق تماماً مع ما تتطلبه الاستدامة من عمل جماعي، وتتشرف وزارة التسامح والتعايش بالعمل معكم جميعاً، وتقديم كافة صور الدعم والرعاية، حيث نستمر في رعاية الموهوبين منكم، من خلال تنظيم كل من كأس التسامح للكريكيت، وكأس كابادي للتسامح، وهما بطولتان ناجحتان، كما سنعمل معاً، بالتعاون مع شركائنا، على تحسين نوعية الحياة في القرى العمالية، من خلال توفير فرص للرفاهية الشخصية والتنمية، وفرص للعمال لممارسة هواياتهم ومواهبهم الفنية، وإظهار قدراتهم ومهاراتهم التي وهبهم الله إياها.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن متحدون في احترامنا لبعضنا البعض، ونعترف بالقيم الإنسانية التي نقدرها جميعاً، في تسامحنا وأخوتنا الإنسانية تكمن قوتنا، ونحن نقدر ونثمن مساهماتكم في بلدنا، ونشكركم على استضافتنا كضيوف لكم هذا المساء.

واجب

من جانبه، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الاحتفال بهذا اليوم مع عمال الإمارات واجبٌ وشرف، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام، لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن يوم العمال فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم، والتعرف إلى أهم التحديات التي تواجههم، وتقديم كافة صور الدعم والرعاية لهم، فهذا ما تعلمناه من الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن قيادتنا الرشيدة من بعده، مشيداً بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ووزارة التسامح والتعايش، لتنظيم هذا الاحتفال الكبير، الذي يمثل القيم الأصيلة للإمارات، وفي القلب منها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في أبهى صورها.

ومن جهة أخرى، عبّر عدد كبير من العمال المشاركين بالاحتفال، عن سعادتهم بالعمل على أرض الإمارات، والمشاركة في الإنجازات والتطور في كافة المجالات، كما أعربوا عن اعتزازهم بالعيش في وطن يتسع للجميع، دون استثناء. وقال عبد العزيز باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، في كلمته: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم، حيث نحتفي بالنسخة الثالثة من احتفالنا بيوم العمال العالمي، تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا»، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التسامح والتعايش لتنظيم الاحتفالات التي تليق بالعمال والموظفين، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يبذل جهوداً مقدرة لكي تصل قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية إلى كافة فئات المجتمع، لا سيما العمال، مؤكداً أن الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الدول تسامحاً وتقبلاً في العالم.

اعتزاز

من ناحيته، قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&: تعتزُّ اتصالات من e& بأن تكون جزءاً من احتفالية «إمارات زايد تجمعنا»، التي تنظِّمها وزارة التسامح والتعايش، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك احتفالاً بيوم العمال العالمي، ونثمِّن دور وزارة التسامح والتعايش في إطلاق المبادرات والبرامج القيّمة لدعم العمال، للمساهمة في تحقيق نمو وتقدُّم مجتمعاتنا وازدهار اقتصادنا المحلي.

وأضاف: تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً بتوفيرها بيئة عمل ذات تنوُّع وشمول، بحيث تعكس رؤية القيادة الرشيدة، ورغبتها في تعزيز قيم التسامح في الدولة، إلى جانب جهود وزارة التسامح والتعايش التي تركِّز على المساواة والاحترام لجميع حقوق العمال، وتقدير دورهم في التنمية المستدامة، وبدورها، تحرص اتصالات من e& على دعم هذه الجهود، عَبْر توفير بيئة إيجابية شاملة قائمة على الثقة والتقدير، لتمكِّن جميع الكوادر من تعزيز قدراتهم، إلى جانب الاحتفاء بمساهماتهم المستمرة وتقديرها.

إنجازات

وقالت ناعمة الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن الإمارات حققت وباقتدار العديد من الإنجازات لضمان حقوق العمال في الدولة، ومن أبرزها توفير التشريعات والسياسات والإجراءات التي من شأنها أن تصون وتضمن حقوقهم. وليس هذا فحسب، إذ حققت دولة الإمارات، إنجازات استثنائية جعلتها تقود عن استحقاق جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به جهات العمل باختلافها في شتى إمارات الدولة والهيئات، والتي تعمل على ضمان حصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية.

من جانبه قال محمد معين آل علي، مدير عمليات منطقة العين بمواصلات الإمارات: تحرص دولة الإمارات على الاحتفاء بهذا الحدث العالمي، تقديراً لدور العمال في الدولة وجهودهم الفاعلة في العمل والبناء والإنجاز والتأكيد على إسهاماتهم وعطائهم المتواصل لخدمة مجتمعنا الإماراتي الذي يهتم بالعمال وحقوقهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.

وأوضحت موزة القبيسي، مستشار دولي في تطبيقات واستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة، وسفير أممي في المسؤولية المجتمعية، بأن دولة الإمارات تؤمن وبدعم ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة بأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات. كما أكد الباحث القانوني خالد المازمي أن قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات منح العامل في القطاع الخاص الحماية القانونية لحقوقه من جميع النواحي، حيث كفل القانون حماية كرامة العامل قبل حقوقه المادية وسهل للعامل الحصول على حقوقه ومستحقاته من ناحية الإجراءات وسرعتها وإعفائه من الرسوم القضائية بغية استحصال العامل حقه وجعل حق العامل من الديون التي تتسم بالامتياز على سائر الديون المدنية، ومنحه الحق في الحصول على إجازات متنوعة بخلاف الإجازات الرسمية.

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