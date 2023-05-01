منصور بن زايد: الإمارات تدعم جميع المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة السودانية

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

مباحثات

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

حوار

وشدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره. كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان.

من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.

جهود

من جهته أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والإنقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة، فمسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال.

وأضاف معاليه أن اتصال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار.

وقال في تدوينة نشرها معاليه أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»: «اتصال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار ..الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة، فمسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال».

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