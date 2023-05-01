هيثم بن صقر القاسمي والشيوخ يحضرون أفراح القواسم بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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حضر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة حفل زفاف الشيخ محمد بن جمال بن عبدالعزيز بن حميد القاسمي إلى كريمة الشيخ شهاب بن حمد بن ماجد القاسمي.

وحضر الحفل - الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة - الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة والشيخ عصام بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني والشيخ الدكتور فيصل بن خالد بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي والشيخ حمد بن ماجد بن حمد القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المعلا والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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