محمد بن زايد يهنئ سلطان القاسمي بفوز الشارقة بكأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي أمس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز فريق نادي الشارقة لكرة القدم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة العاشرة في تاريخ الفريق، والتي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، كما هنأ سموه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومحبي النادي وجماهيره، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات والبطولات.

وثمن سموه الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للرياضة والرياضيين.

شكر

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، مشيداً بالدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للقطاع الرياضي على مختلف المستويات ورعايته أبناءه الرياضيين في جميع أنواع الرياضات، وحرصه على متابعتهم ومواصلة تميزهم.

تهنئة

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة خلال اتصال هاتفي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز فريق نادي الشارقة لكرة القدم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما هنأ سموه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومحبي النادي وجماهيره بتحقيق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بأداء الفريق، متمنياً له مزيداً من الإنجازات.

تقدير

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتهنئته، متمنياً للرياضة في دولة الإمارات مزيداً من التقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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