سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة عبدالله الشامسي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله عمر محمد عبيد الشامسي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة النوف بالشارقة.

وأعرب سموه عن خالص مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر المجلس بجانب سموه.. الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء المجلس الاستشاري والبلدي لإمارة الشارقة.

كما قدم الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله عمر محمد عبيد الشامسي.

وأعرب الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي عن مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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