مبادرات محمد بن راشد عطاء يمتد إلى العالم

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تطوير العمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي وجعله أكثر تكاملية، من خلال منظومة تتبنى صناعة الأمل ثقافة وفكراً استراتيجياً وعملاً مستمراً يتم ترجمته واقعاً على الأرض.

ويحرص سموه على نشر ثقافة العطاء والعمل الخيري من الإمارات إلى مختلف بقاع العالم، وتستمر مبادرات سموه الإنسانية وعطاؤه اللامحدود لترسخ إرث العطاء الخيري والإنساني لدولة الإمارات عالمياً، كما ترسخ مكانة الدولة التي باتت أكثر الدول مساهمة في العطاء الإنساني وصاحبة الأيادي البيضاء الأسرع وصولاً والأكثر تأثيراً في مختلف بقاع العالم التي باتت تتبوأ خارطة الأعمال الإنسانية العالمية.

ويعد «وقف المليار وجبة» الذي أطلقه سموه مؤخراً في شهر رمضان المبارك 2023، علامة فارقة في مسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات، واستكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الأعوام الثلاثة السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ومروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي أفريقيا وآسيا، ثم حملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة بما يترجم مساهمة الإمارات النوعية في المجال الخيري والإنسانية على خارطة العطاء العالمي ودعم الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

وتنطلق رؤية سموه من مفهوم شامل يركز على ضرورة العمل من أجل تسخير كافة الجهود والإمكانات المتاحة واستثمارها على نحو فعال يسهم في بناء مجتمعات حضارية ومتقدمة، وتحويل العمل الإنساني والإغاثي والتنموي والمجتمعي إلى منظومة عمل تتخطى فعل الإحسان العابر إلى فعل التغيير الشامل في آليات التفكير والتخطيط لجعل العطاء عملاً ذا إطار منهجي مستدام، بما يعمل على تمكين المجتمعات وتعزيز الاستقرار والازدهار.

رسالة

وينطلق «وقف المليار وجبة» من رسالة استراتيجية دولة الإمارات للعمل الإنساني، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تدعم المبادرات الخيرية.أمان غذائي

وحرص سموه من خلال إطلاق صندوق «وقف المليار وجبة» بقيمة مليار درهم، على توفير شبكة أمان غذائي تشمل عشرات الملايين من الفقراء والمحتاجين، حيث ستعمل على تنمية الصندوق الوقفي لإطعام الطعام،ويأتي توجيه سموه في تشكيل مجلس أمناء لــ«وقف المليار وجبة» بهدف تنمية ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، واعتماد إطار حوكمي متكامل لضمان استمرارية الوقف واستدامته، ترجمة لسماحة المجتمع الإماراتي الذي يتميز بالكرم والسخاء في العطاء، وتقديم الدعم اللامحدود للمبادرات الإنسانية والخيرية، وهذا ما شهدناه في التفاعل الكبير مع حملة «وقف المليار وجبة» والمساهمة في الحملة، كما كان في الحملات والمبادرات الماضية، حيث فاقت النتائج المستهدفات، من خلال الدعم الكبير والتجاوب مع الحملة من أفراد مجتمع تربى على قيم البذل والخير. والبحث عن أفضل السبل لزيادة المال الموقوف.

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