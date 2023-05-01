«دبي الخيرية» تبني 392 مسكناً في 9 دول أفريقية

المصدر: دبي- رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جمعية دبي الخيرية عن بناء 392 مسكناً للفقراء في 9 دول أفريقية مشمولة بمشاريعها الإنسانية وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة والجمعيات المحلية في تلك البلدان.

الحصة الأكبر

وشملت الدول المستفيدة من هذه المشاريع كلاً من بوركينا فاسو، مالي، النيجر، غينيا كوناكري، غانا، موريتانيا، أوغندا، السنغال ومصر، وحظيت بوركينافاسو بالعدد الأكبر من هذه المساكن، حيث بنت الجمعية فيها 194 مسكناً، بقيمة إجمالية بلغت 272 ألف درهم، فيما استأثرت النيجر بالحصة الأكبر من موازنة هذه المشاريع، وتلقت دعماً بـ 5 ملايين و665 ألف درهم لبناء 58 مسكناً.

وحلت مالي في المرتبة الثانية من حيث عدد المساكن، وتلقت دعما لبناء 70 مسكناً فيها بـ 212 ألف درهم، تلتها غينيا كوناكري بـ 44 مسكناً بـ 280 ألف درهم.

مواصفات البناء

وترتبط إعداد المساكن في الدول المستفيدة، بالحاجة الملحة لها التي تزداد في المناطق الأفريقية الفقيرة، فيما تتأثر الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع بتكلفة الإنشاء ومواصفات البناء وفق المناطق الجغرافية المشمولة بهذه المنفعة.

وأكدت الجمعية الاهتمام بهذه تلبية لرغبة المتبرعين الذين يوجهون صدقاتهم إلى المشاريع الإنشائية وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الجمعية لتوفير المقومات الرئيسة للحياة الكريمة لسكان تلك البلدان، مشيرة إلى أن دعم المتبرعين ورعايتهم لمشاريعها الخيرية، أثمر توفير الإيواء والمسكن الملائم لمئات الأسر من ذوي الدخل المحدود. وأكدت الجمعية أنها تابعت سير العمل في تلك المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز