شرطة دبي تكرّم المتميزين والمتعاونين

المصدر: دبي - البيان

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كرم العقيد صلاح محمد المرزوقي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، المتميزين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي والمتعاونين معها ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»، الهادفة إلى تحفيز الموظفين وخلق المزيد من الترابط بين موظفي الإدارة.

وأثنى العقيد صلاح المرزوقي على جهود المتميزين، التي أدت إلى تحقيق أهداف الإدارة العامة للدعم اللوجستي وتأدية رسالتها على أكمل وجه وبتميز عالٍ وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل، وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في الإدارة العامة.

وأكد أن كوكبة المتميزين يعملون بتناغم كبير ضمن روح فريق العمل الواحد، لافتاً إلى أن «هذا الاحتفال يأتي تأكيداً على اعتزازنا المتواصل بكوادرنا البشرية، وتكريساً لمبدأ التواصل فيما بيننا، وترسيخاً لثقافة الإبداع والتميز داخل أسرتنا الواحدة؛ ما يسهم في تقديم أفضل الابتكارات والمبادرات التطويرية التي تعمل على الارتقاء المستمر بأداء الإدارة العامة للدعم اللوجستي».

وأشاد بالدور الفعال للمتعاونين وإسهامهم في تحقيق إنجازات الإدارة، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة، التي أدت إلى دعم أداء الإدارة العامة في تنفيذ خططها وأهدافها الاستراتيجية.

وفي الختام، كرم العقيد صلاح المرزوقي الموظفين المتميزين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي والمتعاونين معها، متمنياً للجميع دوام التوفيق.

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