تعاون بين «الصحة» و«كورسيرا» لتعزيز مهارات الموظفين الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية شراكة مع «كورسيرا»؛ إحدى أكبر المنصات العالمية الرائدة للتعلم الرقمي، بهدف تقديم دورات تعليمية وورش عمل تخصصية لموظفي الوزارة، ضمن خطة تعليمية وتدريبية متكاملة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي، حيث وقّع الاتفاقية في مبنى ديوان الوزارة بدبي، كل من أحمد الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزاكاري رول نائب رئيس منصة كورسيرا التعليمية.

وقال أحمد الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، إن اتفاقية الشراكة مع منصة كورسيرا التعليمية تجسد التزام الوزارة بتعزيز كفاءة كوادرها البشرية وتمكينهم من مهارات المستقبل، حيث يعد التدريب والتطوير بمفهومه الحديث إطار عمل متكاملاً وخياراً استراتيجياً في منظومة تنمية الموارد البشرية.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كورسيرا»: يسعدنا أن نتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لدعم جهودها الرامية إلى تمكين القوى العاملة لديها من خلال تزويدهم بمهارات المستقبل.

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