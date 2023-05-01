«تحقيق أمنية» تحتفي بيوم الأمنية العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت مؤسسة تحقيق أمنية، أول من أمس، بيوم الأمنية العالمي، الذي يُحتفى به في 29 أبريل من كل عام، وتشارك فيه دول العالم بإقامة الفعاليات والمبادرات، لزيادة الوعي حول رسالة مؤسسة تحقيق أمنية العالمية، التي تمكّنت منذ إنشائها قبل بضعة عقود، من تحقيق أكثر من 550 ألف أمنية عالمياً، بهدف خلق الأمل لدى الأطفال المرضى، وتجديد الطاقة لديهم، وتزويدهم بالقوة لمحاربة أمراضهم الخطيرة.

وأعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات يوم الأمنية العالمي، والذي ساهم على مرّ السنين، في زيادة الوعي حول مؤسسة تحقيق أمنية، وأهدافها الإنسانية الرامية إلى منح المزيد من الأمنيات للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، وإبراز الانعكاسات الإيجابية لتحقيق الأمنيات على هؤلاء الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم.

وأشادت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان بالدعم الحكومي الكبير من قيادة الإمارات الرشيدة، التي تحرص على رعاية الطفولة، والاهتمام بتعزيز مشاعر السعادة لدى الأطفال، إلى جانب العناية بصحتهم الجسدية والنفسية، مؤكدة على أن الدعم المتواصل من القيادات، والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد من أصحاب القلوب الخيّرة على أرض الإمارات، مكّن المؤسسة من تحقيق أكثر من 6000 أمنية حتى الوقت الحاضر، وساهم في توفير الأوقات السعيدة للأطفال المرضى مع عائلاتهم. وتمّت إضاءة مبنى المؤسسة في أبوظبي بالإنارة الزرقاء، كما شاركت في هذه الاحتفالات، العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز