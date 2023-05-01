«موارد عجمان» تعرّف المنشآت الخاصة بمبادرات «نافس»

المصدر: (عجمان - البيان)

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تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، اليوم، ورشة تعريفية للمنشآت الخاصة في إمارة عجمان عبر برنامج الاتصال المرئي بهدف تفعيل الشراكة الداعمة مع القطاع الخاص، وتسليط الضوء على المزايا التحفيزية التي يوفرها برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وقرار مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة التوطين، والمساهمة في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار تعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الخاصة وممثليهم بالأحكام والاشتراطات والمزايا التي يوفرها برنامج نافس وكيفية الاستفادة منها؛ وتوعية المنشآت بحيثيات قرار التوطين والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية وحزمة الامتيازات التحفيزية التي يوفرها برنامج نافس بما يسهم في تمكينهم من تحقيق مستهدفات التوطين.

ودعت الدائرة أصحاب المنشآت الخاصة لحضور الورشة التعريفية التي سيتم خلالها عرض قرار مجلس الوزراء الخاص برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص والتعريف بمبادرات برنامج نافس، وشرح دور القطاع الخاص في تقديم الدعم من خلال مبادرات توفير فرص العمل للباحثين عن العمل.

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