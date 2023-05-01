«الإمارات للخدمات الصحية» تؤكد جاهزيتها الإقليمية والعالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير واستدامة قطاع الرعاية الصحية، ورفع جاهزيتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر استراتيجيتها التطويرية التي تستهدف رفع قدرات كل منشآتها الصحية، وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والرقمية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الدكتور يوسف محمد السركال لمستشفى دبا الفجيرة، تفقد خلالها المشاريع التطويرية وأحدث الخدمات العلاجية بالمستشفى.

وأوضح أن المؤسسة تواصل بذل الجهود الحثيثة، ووضع الخطط المدروسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنسجم مع الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لقيادة تحول نوعي لتعزيز مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الرحلة العلاجية للمرضى عبر ابتكار وتقديم خدمات صحية مستقبلية توفر حلولاً طبية ذكية تلبي احتياجات المتعاملين. وتفقّد خلال الزيارة مشروع توسعة قسم الطوارئ، الذي أسهم في تحسين رحلة المريض، الأمر الذي أثمر نمواً في أعداد المراجعين بنسبة 14.2 % خلال العام الماضي.

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