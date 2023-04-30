قرقاش: الإمارات تدعم المبادرات السياسية لإيجاد حل يجنب الشعب السوداني ويلات الحرب

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن "اتصال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار".

وقال معاليه على حسابه في تويتر "الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة، فمسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال".

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