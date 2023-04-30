الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:29، والمد الثاني عند الساعة 23:52، والجزر الأول عند الساعة 16:33، والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:25، والمد الثاني عند الساعة 07:51، والجزر الأول عند الساعة 13:00، والجزر الثاني عند الساعة 01:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 22 75 25

دبي 37 23 75 25

الشارقة 37 20 75 25

عجمان 34 23 80 25

أم القيوين 35 20 75 35

رأس الخيمة 33 20 75 20

الفجيرة 30 22 70 20

العـين 40 20 75 20

ليوا 41 23 70 10

الرويس 41 22 75 20

السلع 41 23 80 15

دلـمـا 40 24 75 25

طنب الكبرى 37 22 80 30

طنب الصغرى 37 22 80 30

أبو موسى 37 22 80 25.

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