بتوجيهات محمد بن راشد.. تشكيل مجلس أمناء لـ "وقف المليار وجبة"

المصدر: البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتشكيل مجلس أمناء لـ"وقف المليار وجبة"وذلك بهدف تنمية ورعاية المال الموقوف.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهنا اليوم بتشكيل مجلس أمناء لـ"وقف المليار وجبة".. وذلك بهدف تنمية ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، واعتماد إطار حوكمي متكامل لضمان استمرارية الوقف، والهدف إنماء وتطوير أكبر وقف لإطعام الطعام في دولة الإمارات وليكون صدقة جارية ومستمرة عن شعب الإمارات بإذن الله".

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