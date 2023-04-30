مدينة دبي الطبية.. منظومة داعمة للقطاع الطبي واستقطاب المستثمرين

المصدر: وام

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توفر مدينة دبي الطبية رعاية صحية عالية الجودة للمقيمين والزوار بما يواكب رؤية القيادة في ترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية ويعزز من استقطاب شركاء الأعمال في القطاع الطبي من المستثمرين المحليين والعالميين.

وتشهد مدينة دبي الطبية نمواً مستمراً في عدد الشركات والمنشآت الطبية المنضوية تحت مظلتها حيث سجلت العام الماضي زيادة بنسبة بلغت 12.5% في عدد شركاء الأعمال ليصل العدد الحالي إلى 453 شريكاً من بينهم 95 شركة عالمية تتخذ مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لأعمالها و168 منشأة طبية متخصصة و10 مستشفيات رائدة.. فيما بلغ إجمالي المساهمة الإقتصادية لمدينة دبي الطبية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.8 مليار درهم في عام 2021.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في قلب دبي توفر مدينة دبي الطبية منظومة متكاملة لأعمال القطاع الطبي ما يسهم في تعزيز فرص النمو والتعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية والشبكات المهنية.

ومع توقعات زيادة التعداد السكاني في دبي بمتوسط 4% بحلول عام 2030 تزداد الحاجة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية النوعية حيث تعمل سلطة مدينة دبي الطبية - الجهة المشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية - بناء على هذه البيانات على تنفيذ خطط توسعتها واستقطاب شركاء الأعمال من المستثمرين لإطلاق أعمالهم في المنطقة الحرة والإستفادة من المنظومة الداعمة لنمو الأعمال والخيارات المتعددة التي تتيحها المدينة لإنشاء الأعمال سواء من الشركات الصغيرة والناشئة وصولا إلى المشاريع الطبية الرائدة كالمستشفيات والمراكز الطبية.

وتستهدف مدينة دبي الطبية تطوير بيئة داعمة للإستثمار الصحي في مجالات مختلفة مثل طب الأطفال والأمراض السرطانية والعيون وغيرها حيث تضم المدينة حالياً 168 منشأة طبية متخصصة و10 مستشفيات محلية وعالمية رائدة مثل مستشفيات "الجليلة للأطفال" و"برايم" و"مورفيلدز" و"باراكير" وغيرها.

وتقدم المدينة العديد من الحوافز والمزايا للشركات الطبية الراغبة في الاستثمار مثل الامتلاك التام والخدمات اللوجستية والمساعدة في الخدمات الحكومية وحلول الشركات تحت سقف واحد من خلال "مسار" وهو مركز لخدمة العملاء في المدينة حيث تهدف جميع هذه المبادرات إلى جعل مدينة دبي الطبية وجهة مفضلة للمنشآت الطبية الراغبة في الاستثمار وزيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

كما تحرص المدينة على تحسين جودة الرعاية الصحية حيث تقدم بيئة ملائمة وممكنة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية تتضمن منظومة متكاملة لأعمال القطاع الطبي في دبي ما يعزز فرص نمو الأعمال والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير الخدمات الطبية في الامارة.

وأشار سالم دهمان مدير إدارة التسويق والاتصال في مدينة دبي الطبية إلى أحدث الخدمات التي توفرها المدينة ومنها منصة "C37" وهي مساحة عمل طبية تعد الأولى من نوعها في المنطقة والتي تمكن الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها من تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام جزئي، موضحاً أن المنصة توفر خدمات ومساحات عمل طبية مشتركة متطورة ومخصصة وبكلفة مناسبة إلى جانب تخصيص فريق مؤهل يقوم بكافة العمليات ومسائل إصدار التأشيرات والتراخيص بكل كفاءة وفعالية.

وقال: "في إطار جهودها لدعم شركات الرعاية الصحية وتعزيز نمو أعمالها تقدم في مدينة دبي الطبية مشروع DHCX الذي يتضمن إعداد مركز أعمال يقدم خيارات واسعة من المكاتب الخاصة الخدمية والتنفيذية في مبنى الرازي بمقر المدينة ما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية والعالمية إلى جانب الشركات الناشئة والعاملين المستقلين تعزيز شبكة علاقاتهم في مختلف القطاعات وتسريع نمو أعمالهم".

وأكد حرص المدينة على تبسيط إجراءات مزاولة الأعمال وتقديم تجربة سلسة للشركاء حيث يتيح مركز خدمة العملاء "مسار" لمزودي خدمات الرعاية الصحية الرائدة عالمياً الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية وحلول الشركات تحت سقف واحد بما في ذلك خدمات تأشيرة الإقامة وفحص اللياقة الطبية والخدمات الهندسية وخدمات العملاء والترخيص والتأجير.

وأضاف سالم دهمان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مدينة دبي الطبية مع شركة "كلايم" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تهدف إلى تعزيز أداء مقدمي الرعاية الصحية وتحسين إدارة الإيرادات.. يمكن للجهات المعنية والشركاء في مدينة دبي الطبية بموجبها الحصول على معدلات اشتراك تفضيلية في منصات "كلايم" المصممة لتعزيز أداء مقدمي الرعاية الصحية وتسريع عمليات معالجة وتسوية مطالبات التأمين وتخفيض النفقات العامة للموظفين وتحسين تجربة المريض بشكل عام.

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