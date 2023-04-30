محمد الشرقي يبحث وشري شانكار تعزيز قيم السلام في العالم

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المعلم الروحي الهندي ومؤسس «مؤسسة فن الحياة» شري شري رافي شانكار.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول عدد من المواضيع التي تخص نشر القيم الإنسانية السامية ومبادرات التوعية والتعايش السلمي ونبذ التطرف والعنف في العالم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، حرص الإمارة على تعزيز مبادئ السلام والتسامح تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم مجال العمل الإنساني بما يتواءم مع رؤية الدولة ومشاريعها في هذا المجال.

من جانبه، عبّر شري شري شانكار عن تقديره لاهتمام سمو ولي عهد الفجيرة بتطوير المبادرات التي ترتقي بوعي الإنسان، وتسهم في نشر التسامح الأخلاقي بين البشر.

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