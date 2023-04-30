المنصوري يهنئ مكتوم وأحمد بن محمد بالثقة الغالية

المصدر: دبي - البيان

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هنأ طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بالثقة الغالية التي منحها لسموهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعينهما نائبين لصاحب السمو حاكم إمارة دبي.

وأكد المنصوري على الرؤية الحكيمة والقيادية التي تتطلع إلى المزيد من الإنجازات الريادية في تكوين رؤية مخططة واضحة للمستقبل، لتحقيق مسيرة حافلة بالإنجازات والتميز لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، متمنياً لسموهما التوفيق والسداد بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وترسيخ مكانة الدولة بين الأمم.

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