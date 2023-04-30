«أكاديمية الشارقة لعلوم الفلك» تقدم 6 أوراق علمية في ندوة بسنغافورة

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة في النسخة الخامسة من ندوة لجنة أبحاث الفضاء «كوسبار» بسنغافورة، والتي جاءت تحت شعار «علوم الفضاء باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة»، يأتي ذلك تماشياً مع نجاحها مؤخراً في إطلاق أول قمر صناعي الشارقة سات-1.

وتمثلت المشاركة في تقديم العديد من الأوراق العلمية والبحثية خلال جلسات الندوة، والتي تطرقت إلى تطورات مجال الأقمار الصناعية المصغرة، وبحث الحلول لتحديات الحطام الفضائي الناشئة في المدار الأرضي المنخفض، بالإضافة إلى عرض برامج وأنشطة الفضاء الناشئة في مختلف الدول.

جلسات

وقدم عدد من الباحثين بالأكاديمية خلال جلسات الندوة ست أوراق بحثية تتناول موضوعات الأقمار الصناعية التي تعمل عليها الأكاديمية منها: «الشارقة سات-1» وهو القمر الصناعي ثلاثي الوحدات لرصد الأشعة السينية، و«الشارقة-سات-2» وهو القمر الصناعي سداسي الوحدات للتصوير الطيفي الفائق لرصد الأرض، و«الشارقة-سات-3» وهو القمر الصناعي سداسي الوحدات لتطبيقات الطقس الفضائي، إلى جانب تناول عرض ورقة عمل بعنوان: «بناء القدرات من خلال سلسلة الأقمار الصناعية الشارقة-سات»، كما تم عرض ورقة عمل بعنوان: «تحليل مهمة الشارقة-سات-2»، ومناقشة الورقة البحثية بعنوان: «تحليل أداء الألواح الشمسية للقمر الصناعي الشارقة-سات-2».

يذكر تعد «كوسبار» لجنة تعاون دولية في أبحاث الفضاء تم إنشاؤها عام 1958، وتسعى إلى تبادل النتائج والمعلومات في أبحاث الفضاء، وتعمل على توسيع الشراكات بين الأفراد والدول، وجمع أكبر مجموعة من الأبحاث في علوم الفضاء.

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