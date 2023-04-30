خليفة المقبالي: المواطن سفير لبلده

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستثمر الدكتور خليفة المقبالي، استشاري الطب والإرشاد النفسي وطب الإدمان بمدينة الشيخ شخبوط الطبية منذ عودته لأرض الدولة قبل 9 أشهر خبراته العلمية والمهنية التي قضاها في ألمانيا بما يقارب أكثر من 10 أعوام في تحقيق أسمى الأهداف في نطاق الطب النفسي،

مؤكداً أن ابن الإمارات في الخارج سفير لبلده، وهذا الشعور يدفعنا دائماً بأن نكون صورة مشرفة للوطن، وأن تكون سمعة الإمارات أمانة في العنق.

عمل الدكتور المقبالي في مستشفى «ريجنسبورج» الجامعي في «بافاريا» في ألمانيا كطبيب مقيم ومختص في الطب النفسي، وطبيب مختص في طب الإدمان، ولا يزال الدكتور المقبالي يعكف باجتهاد على إتمام العديد من ارتباطاته البحثية في خارج الدولة، ويستكمل في الوقت ذاته دراساته العليا في إحدى أعرق الجامعات العالمية «امبريال كولج لندن» في مجال الرعاية الصحية والتصميم، إلى جانب حصوله سابقاً على درجة الماجستير من فيينا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستدامة.

وتجدر الإشارة إلى كونه المستشار العلمي للمؤسسة الناشئة في العلاج النفسي عن بعد «تكلم»، وهو مهتم جداً في فهم العقل البشري، ومعرفة المزيد عن الجوانب التي لم يتم استكشافها في علم النفس.

وفي هذا الإطار قال الدكتور خليفة المقبالي في حديثه لـ «البيان»: «أنا خريج جامعة الإمارات، وجامعة ريجنسبورج، وجامعة فيينا، وجامعة أمبريال كولج لندن، وكل واحدة تحتضن نادياً للخريجين، وتعطيهم فرصاً لإعداد الأبحاث».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز