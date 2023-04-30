«كهرباء دبي» توعي طلاب جامعة زايد بأهمية البيئة والصحة والسلامة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعالية البيئة والصحة والسلامة، التي أقامتها جامعة زايد في دبي، لتعريف طلاب الجامعة والموظفين والكادر التعليمي في الجامعة بأبرز الممارسات العالمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية والبيئة وذلك في إطار سعيها لتعزيز الوعي بأهمية البيئة والصحة والسلامة لدى النشء والشركاء وجميع المعنيين.

ونظمت الهيئة خلال الفعالية مسابقات وعروضاً توعوية، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي التفاعلي، لتسليط الضوء على إجراءات الإسعافات الأولية والوقاية من الحرائق، كما قدمت الهيئة نصائح وإرشادات حول الصحة والسلامة، والمحافظة على البيئة، وطرق تطوير المهارات الفردية لمواجهة الأخطار والمشكلات البيئية، مما يساعد على تحديد وتطوير المفاهيم اللازمة، للتعامل مع شتى المخاطر. إلى جانب ذلك، قدمت الهيئة عروض فيديو تعريفية حول أهم مشاريعها ومبادراتها، ومنها موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والروبوت الآلي رباعي الأرجل (سبوت)، ومبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نلتزم بتنظيم الحملات التوعوية والتدريبية، لضمان بقاء الموظفين والشركاء على اطلاع دائم بأحدث الأنظمة، وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة والبيئة، ونعمل على رفع مستوى وعي المجتمع بأحدث معايير وإجراءات الصحة والسلامة، لتصبح ممارسات إيجابية يتبناها جميع أفراد المجتمع في مختلف مجالات حياتهم. ولدى الهيئة كوادر مدربة ومؤهلة، وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة، وبوصفنا مؤسسة مسؤولة مجتمعياً نحرص على التأكد من نشر سياسة نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بين جميع فئات المعنيين».

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