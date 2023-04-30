%95 نسبة تنفيذ الطرق بمجمع الساف بكلباء

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد المهندس محسن علي بلوان مدير إدارة هندسة المرور في هيئة الطرق بالشارقة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ طرق داخلية مع الخدمات المصاحبة للطرق بنسبة 95 % في مجمع الساف السكني في مدينة كلباء وسيتم افتتاح المرحلة الأولى قريباً بالتنسيق مع برنامج إسكان الشارقة، كما أن المرحلة الثانية تم البدء فيها.

من جهتها، أكدت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خدمات الماء والكهرباء للمنازل بمجمع الساف السكني، كما تم تركيب الأعمدة، مشيرة إلى أن إنارة شوارع كافة الطرق بالمجمع سوف تتم الأسبوع المقبل.

وبينت أن الهيئة نفذت عدداً من المشاريع في مدينة كلباء خلال الربع الأول من العام 2023، ومن أبرزها إنارة شارع حي القلعة بمواصفات عالية وبتكلفة إجمالية بلغت 890.000 درهم، حيث تم تركيب 140 عمود إنارة و200 كشاف و5 صناديق توزيع وتمديد كيبلات بطول 7200 متر.

ولفتت إلى أن الهيئة أنجزت توصيل خدمات الكهرباء والماء لمتحف بيت الشيخ سعيد وقلعة الحصن بكلباء والمرحلة الثانية من فندق نزل الرفراف بالإضافة إلى توصيل خدمات الكهرباء والمياه لـ 70 فيلا سكنية، كما تم تمديد كيبلات بطول 54 كم، فضلاً عن كيبلات ألياف بصرية بطول 25 كم من مدينة كلباء لمنطقة وادي الحلو، بحيث يضمن استقرار الكهرباء بالمنطقة لمدة 15 سنة قادمة بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون درهم، كما تم ترقية محولات محطة 33 ك. ف بمنطقة وادي الحلو إلى أخرى بأحدث المواصفات.

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