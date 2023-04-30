أنور قرقاش: الإمارات وطن الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات التي أنجبت سلطان النيادي رائد الفضاء العربي هي وطن الإنجازات.

ومعلقاً على مهمة سلطان النيادي التاريخية «السير في الفضاء»، قال معاليه في تدوينة أمس عبر حسابه في «تويتر»: «صباح الخير من الإمارات، وطن الإنجازات، صباح الفخر بهذه الأرض الطيبة التي أنجبت سلطان النيادي رائد الفضاء العربي وشبابنا الطامح لكل تقدم ورقي. فخورون ببرنامج الإمارات للفضاء، أحد مسارات النهضة المباركة والمتجددة وما يحققه من نجاحات».

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