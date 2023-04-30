خليفة بن طحنون يزور أسرة الشهيد محمد الصريدي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أسرة الشهيد محمد سعيد راشد الصريدي في إمارة الفجيرة، وذلك بعد عودتهم من رحلة علاج خارج الدولة.

ورحب ذوو الشهيد بالشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، واطمأن على الأوضاع الصحية لابن الشهيد وسير العلاج، مؤكداً أن المكتب يعمل على تسخير الإمكانات كافة لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد وأسرته عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تعكس عمق اهتمام القيادة ورعايتها لذوي الشهداء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة.

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