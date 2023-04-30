دبي تمضي قدماً للتربّع على عرش السياحة العلاجية عالمياً

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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أكد الدكتور سميح الطرابيشي الرئيس الفخري للمؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط (ICJR ME) استشاري جراحة وتبديل المفاصل العالمي أن دبي ستتربع على قائمة الدول في السياحة العلاجية، وستسحب البساط من دول لها باع طويلة في هذا المجال لأسباب عدة، منها تقدم وتطور الرعاية الصحية في دبي، وسهولة الدخول للإمارة، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة مع الدول الأخرى، لافتاً إلى تراجع أنظمة الرعاية الصحية في الدول الأوروبية، بسبب الحروب الدائرة وطول قوائم الانتظار في تلك الدول، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن دول أخرى، ودبي المكان الأمثل لهم.

وقال: إنه يجري سنوياً 600 عملية لتبديل المفاصل 500 منها لمرضى من خارج الدولة يحضرون من الخارج خصيصاً لإجراء العملية منهم من بريطانيا ودول أوروبية، إضافة إلى دول آسيوية، متوقعاً أن تحتل دبي المرتبة الأولى في السياحة العلاجية، خلال سنوات، بسبب تقدم وتطور دبي بشكل عام، والرعاية الصحية بشكل خاص، والأمل في ذلك كبير، بسبب الدعم الذي تقدمة حكومة دبي ممثلة بهيئة الصحة وهيئة السياحة وإدارة الجنسية والإقامة، وغيرها من الجهات الأخرى.

جراحة

وتوقع أن تشهد جراحة المفاصل في المنطقة زيادة طفيفة بسبب تقدم العمر، الذي يؤدي إلى تأكل الغضاريف، بسبب استهلاك المفاصل وعدم اقتناع بعض المرضى بإجراء عملية تبديل المفصل، وبالتالي تقدم المرض مع تقدم العمر، مبيناً أن السمنة وزيادة الوزن تعتبر من العوامل الرئيسة المؤثرة على مفاصل الركبة، مشدداً على ضرورة مراعاة الناس في المجتمعات الخليجية على اتباع الأنماط الصحية الغذائية لتجنب زيادة الوزن، مؤكداً أن السمنة تعد العدو الأول لمفاصل الركبة، وقال: صحيح أن تكلفة العملية يعتبر عالياً، ليس بسبب طمع الجراحين، وإنما لارتفاع تكلفة التقنيات الحديثة المستخدمة، لافتاً إلى أن معظم شركات التأمين في الدولة تغطي هذا النوع من العمليات، موضحاً أن الدراسات العلمية بينت أن إجراء العملية أفضل للمريض وأوفر لأنظمة الرعاية الصحية، لأن المريض سيجلس مستقبلاً على كرسي متحرك، وهذا قد يؤدي لإصابته بالعديد من الأمراض، التي ستكون مكلفة جداً على المدى الطويل.

تقنيات

بدوره قال الدكتور جابر الخييلي نائب رئيس المؤتمر استشاري جراحة العظام في مستشفى توام: إن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط،الذي يجمع أشهر وأمهر أطباء المفاصل في العالم استعرض في اليومين الماضيين أحدث التقنيات، التي دخلت مؤخراً في العمليات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الآلية، وأنظمة الملاحة الجراحية، والتي ساعدت الأطباء في الوصول بدقة متناهية إلى أدق تفاصيل المفاصل وتجنب الأخطاء، التي كانت تحدث في السابق.

وقال: إن المؤتمر نظم عدداً من ورش العمل، ضمت كل ورشة 20 طبيباً مبتدئاً، بإشراف نخبة من الأطباء العالميين على جثث بشرية تم إحضارها خصيصاً من الولايات المتحدة، الأمر الذي يعد ميزة إضافية للمؤتمر، كما تم نقل بعض العمليات الجراحية على المؤتمرين، لاطلاعهم على الخطوات العملية لإجراء العمليات المعقدة سواء للورك أو الكتف أو المفاصل.

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