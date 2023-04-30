حاكم رأس الخيمة ورئيس وزراء غرينادا يبحثان القضايا المشتركة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه في جبل جيس، أمس، ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالعلاقات الودية مع غرينادا.

من جانبه أكد ديكون ميتشل أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات عامة، وإمارة رأس الخيمة خصوصاً، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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