منافسات «الماراثون الخيري 10» في الشارقة تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم في الساعة الرابعة مساءً منافسات «الماراثون الخيري العاشر»، الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، وذلك تحت شعار «الحركة هي الحياة».

ويستهدف الماراثون، الذي يسعى لاستقطاب أكثر من 8 آلاف متسابق، كل أفراد المجتمع، وخاصة طلبة المدارس والجامعات والنوادي الرياضية والمستشفيات والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف الماراثون إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمرض التهاب المفاصل، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تشهدها إمارة الشارقة، والتي تجمع بين الجوانب الصحية والإنسانية والرياضية.

ويشهد الماراثون الذي ستنطلق فعالياته هذا العام على امتداد كورنيش الممزر حزمة من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية والترفيهية المبتكرة التي تنظمها الجمعية للمرة الأولى بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وإدارة التثقيف الصحي، من أبرزها عقد يوم علمي توعوي بالتزامن مع الماراثون بمشاركة نخبة من أطباء الروماتيزم والتغذية والمختصين الصحيين والرياضيين، إلى جانب إطلاق فعاليات مبتكرة تتضمن تقديم فحوصات طبية واستشارات مجانية .

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