الإمارات تجلي عدداً من مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان

المصدر: أبوظبي - وام

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وصلت إلى دولة الإمارات طائرة إجلاء تقل عدداً من مواطنيها، ورعايا 16 دولة قادمة من السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي، وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.

وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها، وتوفر لهم كل الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء، التي قامت بها الإمارات في إطار جهودها الإنسانية، والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخراً على توفير كل خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة، خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان ووجودهم فيها.

تضامن

من جهتها أكدت الدكتورة دانيكا سافوفيتش القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا أن إجلاء دولة الإمارات عددا من رعايا بلادها يجسد تضامن الإمارات الإنساني ومد يد العون والمساعدة إلى دول العالم ودعمها للجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

وقالت على هامش وصول طائرة إجلاء أمس إلى الإمارات تحمل على متنها رعايا من 16 دولة شقيقة وصديقة ــ : إننا نيابة عن القيادة في جمهورية صربيا نتوجه بالشكر والعرفان والامتنان إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الإنساني الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين.

وأضافت أن دولة الإمارات قدمت المساعدة للكثير من المواطنين الصرب في السودان خلال عمليات الإجلاء والتي تعكس القيم الإنسانية النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات والذي ظهر جلياً في مشاعر الود والترحاب التي استقبلوا بها الرعايا.

وأشارت إلى أن الإمارات أجلت عددا من المواطنين الصرب بينهم عائلة صربية مع أطفالها بمشاعر يملؤها الود والترحاب وبثت الطمأنينة في قلوبهم ووفرت لهم السكن الملائم ليواصلوا مسيرتهم إلى دولتهم بعد ذلك بأمن وأمان.

وقالت إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة قدمت نموذجا ملهما في الأخوة الإنسانية والوقوف إلى جانب الدول في الظروف الطارئة وهو ما يؤكد التزام الإمارات وإنسانيتها الراسخة تجاه الشعوب والمجتمعات حول العالم.

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