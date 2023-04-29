سيف بن زايد يقدّم واجب العزاء لوزير الداخلية العماني

المصدر: وام

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قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء للسيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، بوفاة والدته ــ رحمها الله ــ في مجلس العزاء المقام في العاصمة العمانية مسقط، بحضور السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، والسيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وقدَّم العزاء، إلى جانب سموه، محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان.

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