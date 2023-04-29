دبي تسحب البساط من دول السياحة العلاجية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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توقع الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الفخري للمؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط (ICJR ME) استشاري جراحة وتبديل المفاصل العالمي، أن تتربع دبي على قائمة الدول في السياحة العلاجية، وأن تسحب البساط من دول لها باع طويل في هذا المجال، وذلك لأسباب عدة، منها تقدم وتطور الرعاية الصحية في دبي، وسهولة الدخول للإمارة، وانخفاض تكاليف العلاج مقارنة مع الدول الأخرى، لافتا الى تراجع أنظمة الرعاية الصحية في الدول الأوروبية، بسبب الحروب الدائرة، وطول قوائم الانتظار في تلك الدول بات يدفع المرضى للبحث عن دول أخرى، وتعد دبي المكان الأمثل لهم.

وقال الطرابيشي إنه يجري سنوياً 600 عملية لتبديل المفاصل 500 منها لمرضى يحضرون من خارج الدولة خصيصاً لإجراء العملية، منهم من بريطانيا ودول أوروبية وسوفييتية، إضافة إلى دول آسيوية، متوقعاً أن تحتل دبي المرتبة الأولى في السياحة العلاجية خلال سنوات بسبب تقدم وتطور دبي بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاص.

وأضاف الطرابيشي أن الأمل في ذلك كبير بسبب الاهتمام والدعم الذي تقدمه حكومة دبي، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجهات الحكومية الأخرى، مثل هيئة الصحة وهيئة السياحة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وغيرها من الجهات الأخرى.

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