هزاع بن زايد: طموح زايد تحقق اليوم بأبهى صورة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن طموح زايد تحقق اليوم بأبهى صورة، مباركاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أول رائد فضاء إماراتي وعربي يسير في الفضاء. #طموح_زايد تحقق اليوم بأبهى صورة. أجمل التبريكات للشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وحكام الإمارات وأهلها على هذا الإنجاز التاريخي.. ونحمد الله على سلامة سلطان النيادي وزملائه الذين وصلوا الليل بالنهار للوصول إلى هذا الهدف».

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