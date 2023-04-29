لطيفة بنت محمد: برؤية القيادة الحكيمة تحقق حلم الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة للدولة تحقق حلم الإمارات، معبرة سموها عن فخرها برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.

وقالت سموها في تدوينة عبر «تويتر»: «سرنا على الأرض فحققنا الإنجازات واليوم نواصل مسيرة المستحيل، ولكن من الفضاء، في أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.

كلنا فخر بأول رائد فضاء عربي إماراتي يمشي في الفضاء، وكلنا فخر بسلطان النيادي.. بعزيمتك وإصرارك، وبفضل رؤية قيادة حكيمة تحقق حلم الإمارات».

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