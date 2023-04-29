مسؤولون: بقيادة محمد بن راشد حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يواصلون مسيرة الريادة

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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أكد مسؤولون في دبي أن تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة.

جاء ليواصل سموهما مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مسيرة التنمية المستدامة واستشراف وصنع المستقبل تحت قيادة رائد التميز. وتقدّم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالتهنئة إلى كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالثقة الغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قائلاً: إن المرسوم فيه ترسيخ مبارك لحكم رشيد. وبارك معاليه لحكومة دبي، وللمواطنين والمقيمين في الإمارة، هذين التعيينين.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: نبارك لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيينه نائباً أول لحاكم إمارة دبي، ولسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيينه نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، متمنين التوفيق والسداد في ما أولاه لسموهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من ثقة غالية.

وأكد معاليه أن التعيين يمثل رافداً جديداً من روافد تعزيز النهج التنموي في إمارة دبي، وترسيخ عملية مأسسة نموذج الإدارة والريادة الذي قامت عليه الإمارة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف البسطي: في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تواصل دبي التقدم وتحقيق الإنجازات بثقة وثبات، وتتطلع إلى غدها المشرق الذي تجتمع فيه الحكمة والعزيمة لتواصل الحفاظ على مكانتها الرائدة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القرارات تعكس الثقة الغالية والتوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قيادة الإمارة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، سعياً خلف ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي على الصعد كافة، وتعزيز وصولها إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية.

وأضاف معاليه: إن إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمضي بقوة في مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات المتتالية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

ورفع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهـاني والتبريكات، إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة الثقة الغالية التي أولاهما إيّاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنياً لسموهما التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة.

وأكد الطاير أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يتمتعان بالعديد من الصفات القيادية، والرؤى الاستشرافية، التي استقياها من والدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واكتسبا من خلال الاحتكاك المباشر مع سموه، الكثير من السمات القيادية، التي مكنتهما من إدارة العديد من الملفات.

ثقة غالية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات على الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، ليواصلا مسيرة التنمية المستدامة واستشراف وصنع المستقبل ويدعما مسيرة التميز والريادة العالمية لإمارة دبي تحت قيادة رائد التميز والقائد الملهم، وبدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف معالي الطاير: نسأل الله عز وجل دوام التوفيق والسداد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليكونا ذخراً لإمارة دبي وقيادتها الرشيدة للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والازدهار، كما نشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة لا تدّخر جهداً في سبيل رفعة الوطن والمواطن.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي:

أتقدّم بأطيب التهاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، ولسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة على هذه الثقة الغالية لقادة تخرّجوا من مدرسة القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وازدهرت دبي أيقونة بين المدن بوجود أصحاب السمو في كافة أدوارهم التي يشغلونها وشغلوها سموهم.

روح الإنجاز

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، يمثل قوة إضافية لمسيرة العمل والتنمية والازدهار التي تشهدها دبي، كما يعد تحولاً استثنائياً في مفاهيم القيادة الحديثة، التي يؤسس لها سموه، لتظل دبي دائماً هي المدينة الأسرع نمواً في العالم.

وأكد أن التعيين يرسخ لانطلاقة سريعة مهمة لدبي نحو المستقبل، خصوصاً أن سموهما يستمدان روح الإنجاز من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد . وبدوره رفع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة صدور مرسوم سموه بتعيينهما نائباً أول ونائباً ثانياً لحاكم دبي. وقال الحميدان: إن تعيين سموهما نائبين لحاكم دبي، يرفد القيادة بدماء شابة، مفعمة بالطموح والأمل، ومسلحة بالعلم والخبرة.

مكانة

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: وصلت إمارة دبي على مدار الأعوام السابقة إلى مكانة عالمية وحققت الريادة في مختلف مجالات الحياة، وصنعت نقلات نوعية ستبقى علامة بارزة في تاريخها تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته الفذة لإمارة دبي في أن تكون في مقدمة المدن عالمياً، مدعمة بالقرارات الحكيمة لسموه التي رسخت مكانة الإمارة ويعد سمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد من القدوات الشابة والطاقات المتجددة في الإدارة والقيادة والعمل الحكومي.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إن قرار التتعيين يؤكّد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الحكيم في توظيف وتمكين القدرات الشابة لقيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتي تسير في مرحلتها الحالية والمقبلة وفق خطط واستراتيجيات واضحة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة.

فكر ريادي

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: تأتي الثقة الكريمة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسمو الشيوخ استمراراً للنهج المؤسسي المستقر والفكر الريادي الفذ الذي اتبعه الوالد لاستشراف مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

ولتمكين جيل المستقبل من تحقيق كامل إمكانياتهم، من خلال تعزيز مهاراتهم وصقل كفاءاتهم لصنع المستقبل ليس فقط بل مواكبة تحديات ومسرعات ذلك المستقبل.

إلى ذلك قال الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: نجدد العهد بأن نعمل بخالص الولاء وصادق البذل والعطاء خلف قيادة سموهم الحكيمة من أجل رفعة الوطن.

وأضاف أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حافلة بالعطاء والإنجازات العظيمة وهذا يبدو جلياً من خلال الأمن والأمان والرفاهية التي يعيشها أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، كما أن هذا التطور الهائل في كل مناحي الحياة جاء بفضل توجيهات سموه.

رؤية استشرافية

رفع معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة القرارات الجديدة .

مشيراً إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية سموه الثاقبة والاستشرافية بأهمية استمرار مسيرة التنمية المستدامة، وصنع مستقبل دبي، وتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، معتبراً أن هذه القرارات تشكل دفعة قوية ونوعية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، يرسخ من مكانة إمارة دبي ويعزز مسيرتها المباركة نحو المزيد من التطور والرفعة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الوصول بدبي إلى أعلى المراتب، وجعلها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

ومن جانبها لفتت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد تميز النهج الذي تسير عليه دبي وقيادتها الرشيدة. ورفع أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة القرارات السامية مؤكداً أن قرار التعيينات الجديدة تؤكد الرؤية الاستشرافية لاستدامة التقدم والرخاء والقدرة على مواصلة مسيرة التنمية الناجحة في كل القطاعات نحو تحقيق أجندات وخطط دبي الاقتصادية.

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